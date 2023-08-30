Песков: Путин осведомлен об атаке беспилотников на Псков

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 42 0

Военные занимаются анализом и выясняют маршруты вражеских аппаратов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / twitter.com/mikailme; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин был своевременно проинформирован об атаке беспилотных летательных аппаратов на Псков. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Верховный главнокомандующий регулярно получает сведения из зоны проведения СВО. Данные об атаках по российским территориям — не исключение.

«Не сомневаюсь, что наши военные эксперты работают над этими вопросами, выясняются маршруты, анализируются», — добавил Песков.

Украинские террористы атаковали псковский аэропорт минувшей ночью. На месте начался пожар. В результате возгорания жертв среди людей нет.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об атаках ВСУ на Брянскую область. За утро 30 августа там было сбито уже пять украинских беспилотников.

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