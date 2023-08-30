В Брянской области сообщили об уничтожении еще одного беспилотника ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14 0

Украинские террористы пытались атаковать российские территории с помощью БПЛА самолетного типа.

В Брянской области сообщили об уничтожении еще одного беспилотника ВСУ

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат ВСУ в небе над Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Минобороны России была пресечена атака украинских террористов», — написал он.

Богомаз уточнил, что враг задействовал для атаки беспилотник самолетного типа, однако реализовать поставленные задачи ему не получилось — пострадавших и разрушений удалось избежать. Где именно упал сбитый дрон — не уточняется. Известно, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Уничтоженный в Брянской области беспилотник стал пятым за утро 30 августа. В результате падения одного из дронов было повреждено административное здание в Советском районе. Информации о пострадавших или других разрушениях не поступало.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Брянской области сообщил об ответных ударах ВС РФ по позициям ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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