В Брянской области сообщили об уничтожении еще одного беспилотника ВСУ

Украинские террористы пытались атаковать российские территории с помощью БПЛА самолетного типа.
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат ВСУ в небе над Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Силами ПВО Минобороны России была пресечена атака украинских террористов», — написал он.
Богомаз уточнил, что враг задействовал для атаки беспилотник самолетного типа, однако реализовать поставленные задачи ему не получилось — пострадавших и разрушений удалось избежать. Где именно упал сбитый дрон — не уточняется. Известно, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Уничтоженный в Брянской области беспилотник стал пятым за утро 30 августа. В результате падения одного из дронов было повреждено административное здание в Советском районе. Информации о пострадавших или других разрушениях не поступало.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава Брянской области сообщил об ответных ударах ВС РФ по позициям ВСУ.
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