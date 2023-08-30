«Есть основания»: Бритни Спирс заподозрила Асгари в тайной работе с ее отцом

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 24 0

Daily Mail: Бритни Спирс подозревает Асгари в тайной работе с ее отцом

«Есть основания»: Бритни Спирс заподозрила Асгари в тайной работе с ее отцом

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Звезда планировала предоставить экс-партнеру собственное жилье и дать ему денег на жизнь, чтобы все было по-дружески.

Певица Бритни Спирс уверенна, что ее бывший возлюбленный Сэм Асгари «тайно работал» с ее отцом Джейми и передавал ему информацию о ее жизни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Так, по мнению звезды, ее родителю удавалось сохранять опеку над ней на протяжении 13 лет. Известно, что еще до встречи Спирс с Асгари ее жизнью управлял отец, который осуществлял контроль над всеми сферами ее деятельности.

По информации инсайдеров зарубежных СМИ, певица сомневалась в отношениях с экс-партнером еще задолго до их официального разрыва.

«У Бритни есть основания полагать, что Сэм тайно работал с ее отцом Джейми с самого начала их отношений», — говорит источник.

В таком случае, как отмечается, Асгари взамен якобы получил возможность быть со Спирс и теперь претендовать на половину имущества в случае пересмотра брачного договора.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Асгари может оставить Спирс без денег.

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