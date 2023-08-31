Лидер республиканцев в сенате США «завис» во время беседы с журналистами

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Лидер республиканцев в США Макконнелл впал в ступор в ходе пресс-конференции

Фото, видео: REUTERS / Kevin Wurm; 5-tv.ru

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81-летнего Митча Макконнелла привела в чувство его помощница.

Лидер республиканцев в сенате Соединенных Штатов Америки (США) Митч Макконнелл впал в ступор во время беседы с репортерами на прошедшей в Ковингтоне пресс-конференции. Такой новостью поделился телеканал NBC.

Отвечая на вопрос о переизбрании в 2026 году, мужчина неожиданно замолчал на некоторое время. Затем его увели от трибуны помощники. Что стало причиной такого странного поведения 81-летнего сенатора, не уточняется. Однако затем он вернулся к журналистам, заявив, что с ним «все в порядке».

«Лидер Макконнелл почувствовал на мгновение головокружение и остановился во время сегодняшней пресс-конференции», — позднее заявил его представитель.

Отмечается, что сенатор не испытывает каких-либо проблем со здоровьем. Однако в следующий раз перед публичным мероприятием он проведет консультацию с врачом.

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