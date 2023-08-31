В российских школах могут начать устанавливать фандоматы

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Алексей Панков
Алексей Панков 27 0

Учащиеся смогут получать различное вознаграждение при сдаче тары.

В российских школах могут начать устанавливать фандоматы

Фото: Александра Левчук / ТАСС

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В российских школах могут начать массово устанавливать фандоматы для раздельного сбора мусора. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на российского экологического оператора (РЭО).

Представители компании отметили, что учащиеся смогут сдавать тару из алюминия, пластика и стекла. При этом дети будут получать за это вознаграждение.

«РЭО предлагает Минпросвещения России в преддверии нового учебного года рассмотреть возможность установки фандоматов в школах всех регионов страны. Школьники смогут сдавать бутылки и банки из алюминия, полиэтилентерефталата (ПЭТ) и стекла, получая за это вознаграждение», — заявил гендиректор компании Денис Буцаев.

Отмечается, что в качестве поощрения детям планируют выдавать бонусы. Баллы можно будет потратить на оплату услуг связи, транспорта или в кафе в сетях-партнерах. При желании бонусы также получится перевести в различные благотворительные проекты. В пресс-центре уточнили, что фандоматы уже установлены в ряде школ в нескольких регионах России.

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