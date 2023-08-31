К 320-летию города: новый лимитированный «Подорожник» выпустят в Петербурге

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Новый лимитированный «Подорожник» выпустят в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Юрий Мелешко; 5-tv.ru

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Как будет выглядеть проездная карта?

С 1 сентября в метро Петербурга можно будет купить проездной «Подорожник», специально выпущенный к 320-летию со дня основания города. Предложены два варианта дизайна с главными символами Северной столицы — это Медный всадник и ангел на вершине Александровской колонны.

Тираж — по 50 тысяч штук, но в продаже будут появляться ограниченные партии, чем могут воспользоваться спекулянты. Так что с покупкой раритета лучше не тянуть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в стае электропоездов «Иволга» случилось пополнение. Новейшую российскую электричку поколения 4.0 можно увидеть сейчас в Петербурге.

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К 320-летию города: новый лимитированный «Подорожник» выпустят в Петербурге

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