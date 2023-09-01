Спустя 19 лет: установлена личность ранее неопознанного захватчика школы в Беслане

Террориста опознали с помощью генетического теста.

Раскрыта личность одного из ликвидированных террористов, захвативших школу в Беслане в 2004 году. Эксклюзивными подробностями делятся «Известия».

В материале сообщается, что отпечатки человека, проходившего в документах как «боевик № 11», совпадают с данными уроженца Ингушетии Асланбека Парчиева. Мужчину задерживали в Москве за небольшое правонарушение за два года до теракта. И это помогло выйти на след — отпечатки совпали.

«Расследование этого уголовного дела не прекращалось и не приостанавливалось до настоящего времени. До сих пор проводятся оперативно-следственные мероприятия», — заявил старший следователь по особо важным делам СК по СКФО Альберт Хасауов.

По сообщениям СМИ, родственники не смогли опознать тело погибшего террориста, так как оно сильно обгорело. Однако генетический тест подтвердил вероятность родства на 99%.

По словам следователя, родственники рассказали, что не видели мужчину с 2003 года. Тогда террорист заявил, что намерен уехать из страны на заработки. Опознать «боевика № 11» смог единственный выживший боевик Нурпаша Кулаев. Сейчас он отбывает пожизненный срок.

В ходе интервью «Известиям» он вспомнил детали того страшного для многих жителей Беслана дня.

«У меня было два варианта: либо умереть, либо сдаться. Когда появилась возможность, я выбрал второе», — рассказал Кулаев.

Террористы захватили школу № 1 в Беслане 1 сентября 2004 года. В течение нескольких дней они удерживали заложников в заминированном здании. Жертвами трагедии стали 318 человек, из которых 186 — дети.

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