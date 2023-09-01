Непростая жизнь: сбежавшая Горбачева ответила слухи о насилии со стороны тренера

Наставница фигуристки не применяла физическое давление. Но воздействовала ли женщина на девочку ментально?

Недавно пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева. Родители, полицейские и волонтеры стояли на ушах из-за этого происшествия. Благо девочку удалось найти в целости и сохранности. По сети активно стали распространяться слухи о том, что спортсменку избивала ее тренер. Но сама фигуриста опровергла эти домыслы в своем Telegram-канале.

«Во-первых, мои тренеры никогда не били и не унижали меня. Во-вторых, моя мама никогда не появлялась на моих тренировках и сборах в течение трех лет. Она физически не могла просить что-либо у моих тренеров», — сказала спортсменка.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигуристка Алина Горбачева записала видео после скандального исчезновения. В нем она честно рассказала, что думает о своем побеге.

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