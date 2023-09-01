С широко закрытыми глазами: уснувший водитель каршеринга влетел в груду кирпичей на скорости

Эфирная новость 32 0

Уснувший водитель каршеринга влетел в груду кирпичей в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Его автомобиль на время стал беспилотным.

На полной скорости и с закрытыми глазами — в Петербурге водитель каршеринга уснул за рулем. В этот момент он ехал по набережной Большой Невки, где сейчас идет ремонт.

Автомобиль, на время ставший беспилотным, сначала сбил пластиковые конусы, а после врезался в груду кирпичей. Выяснилось, что водитель возвращался домой после ночной смены.

Он, как отмечается, вез трех пассажиров. Все в результате отделались синяками и ссадинами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на юго-западе Москвы самосвал раздавил легковушку. Удар был такой силы, что половина иномарки оказалась смята до неузнаваемости.

Повезло, что на пассажирских сидениях никого не было. Водитель машины тоже чудом не пострадал, он сумел самостоятельно выбраться из автомобиля.

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
96.33
0.40 104.94
0.49
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентя...

Последние новости

12:31
Глава «Росатома» Лихачев провел урок физики для школьников Краснодарского края
12:23
В Наро-Фоминске полиция изъяла 270 килограммов наркотиков у иностранца
12:20
Бессонные ночи: Тодоренко пожаловалась на усталость из-за болезни сына
12:15
Вандалы раскрасили памятник Брежневу на Украине в желто-голубые цвета
12:13
Школьники создали стикеры для учебного профиля Сферум в VK Мессенджере
12:01
Лавров: Россия открыла безвозмездные поставки продовольствия в Африку

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России