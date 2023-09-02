🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 900 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: новые сутки будут энергетически располагать к отдыху. Проведите день в максимально размеренном темпе.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 2 сентября, благоприятное время для общения, свиданий, коротких путешествий. Кроме того, убывающая Луна может немного взбудоражить представителей зодиакального круга, поэтому не исключены перепады настроения.

Овны

Вместо того чтобы сосредотачиваться на погоне, измените свою вибрацию. Станьте энергетически соответствующими тому, к чему вы призываете других. Что-то подсказывает нам, что ваша физическая реальность изменится вместе с вами! Начните с визуализации, а продолжите действиями. Даже маленькие и осторожные шаги приведут рано или поздно к желаемому, Овны!

Космический совет: не останавливайтесь на достигнутом!

Тельцы

Пробудите в себе дух радости и праздника, Тельцы! Подчинитесь космическому ритму и позвольте каждой клеточке вашего тела ожить. Познавайте все вокруг! Давно ли вы отправлялись в путешествие? Если да, то нужно скорее это исправить! Исследуйте незнакомый город! Кто знает, какие сюрпризы он вам преподнесет?

Космический совет: пробудите в себе дух радости и праздника!

Близнецы

Новая фаза Луны — это прекрасное время, чтобы заявить о своем присутствии. Особенно для представителей творческих профессий. Поделитесь своими дарами с миром, Близнецы! Да, и еще одна вещь! Не позволяйте никому говорить, что ваше искусство не принесет прибыли. Вселенная готова с этим поспорить!

Космический совет: заявите миру о своем присутствии!

Больше гороскопов смотрите здесь

Раки

Убывающая Луна поможет вам изменить свои убеждения в отношении денег, Раки. Подумайте, что нужно сделать для того, чтобы чувствовать сразу творческое, эмоциональное, духовное и финансовое удовлетворение? Учитывая, что у вас сильная установка на рост, вы можете даже почувствовать желание записаться на какие-нибудь образовательные курсы. Если у вас есть время и ресурсы, необходимые для инвестирования в свое будущее, не ждите!

Космический совет: инвестируйте в себя.

Львы

Алгоритм Вселенной совершенен, и он всегда работает в вашу пользу. Воспринимайте то, что происходит прямо сейчас, как ответ на ваши молитвы. Большое «да» тому, о чем вы тайно просили божественные силы! Львы, пришло время настроить вашу внутреннюю радиочастоту на благодарность и визуализировать наилучший возможный результат!

Космический совет: ваши желания начнут исполняться самым неожиданным образом.

Девы

Жизнь не состоит только из «черного» и «белого». Каждый человек является автором своей жизни, сам пишет свою историю, выбирает для нее краски. Так почему же вы используете только два цвета? Девы, палитра многообразна — экспериментируйте!

Космический совет: раскрасьте свою жизнь самыми яркими красками!

Весы

Мы поняли, Весы! Полнолуние было для вас очень напряженным, и сейчас вы, возможно, жаждете одиночества. Отдохните от суеты и найдите время, чтобы отправиться в путешествие внутрь себя. Почитайте любимую книгу, отправьтесь на прогулку, сходите в кино — в общем займитесь тем, что поможет вам почувствовать себя в «балансе» на уровне души!

Космический совет: отдайте предпочтение уединению и заботе о себе.

Скорпионы

Вы сейчас, возможно, стоите на распутье и спрашиваете себя, следует ли вам выбрать то, что «правильно», или то, что «легко». Если сомневаетесь, всегда выбирайте первое. Помните, что закон кармы всегда работает, все наши действия имеют последствия. И еще одна вещь, Скорпионы! В скором времени вас могут попросить поделиться своими творческими/духовными дарами с окружающими или с более широкой аудиторией.

Космический совет: будьте верны себе.

Стрельцы

В эти выходные вас, вероятно, будет одолевать желание «слиться» отовсюду. Вы захотите обнажить свое сердце и душу, не беспокоясь о результате. То, что принадлежит вам, всегда будет вашим, и это вы начинаете понимать на уровне души. Кроме того, готовность вашего партнера постоянно быть рядом с вами — является признаком того, что он так же заинтересован в будущем отношений, как и вы. Одинокие Стрельцы, вам тоже придется рискнуть. Если вы испытываете к кому-то чувства, хорошей идеей будет сообщить ему об этом. Игра в «угадайку» не пойдет вам на пользу.

Космический совет: не бойтесь рисковать!

Тихое счастье или вечные слезы: как определить судьбу по знаку зодиака

Козероги

Какая-то часть вас жаждет безумия, хаоса и приключений. Но другая же желает безопасности и комфорта. Сейчас не время вести войну против себя же, Козероги. Сейчас самое время довериться этому «импульсу» и смело выйти за пределы своей зоны комфорта. Правда в том, что в этом путешествии, в которое вы собираетесь отправиться, будут хорошие и плохие дни. Поверьте, что благоприятных моментов наверняка будет больше.

Космический совет: доверьтесь своему импульсу и рискните.

Водолеи

Это официально, Водолеи! Вы находитесь в своей так называемой золотой эпохе! Вы уделяете приоритетное внимание заботе о себе, правильному питанию, практике движения, культивированию тишины и расширению своего сознания. Но вот в чем дело: чем глубже мы погружаемся внутрь себя, тем яснее становится наше видение. Другими словами, иногда нам кажется, что завеса приподнимается, что, в свою очередь, может вызвать серьезный дискомфорт. Если это правда в вашем случае, то, скорее всего, есть некоторые аспекты в вашей жизни, которые нужно оставить позади.

Космический совет: вы готовы попрощаться с прошлым и двигаться вперед!

Рыбы

Когда вы в последний раз делали что-то впервые? Вселенная прямо сейчас помогает вам начать все сначала, сделать что-то новое, инвестировать в саморазвитие. Доверьтесь идеям, которые, кажется, приходят из ниоткуда. Более того, исцеление ваших отношений станет главной темой в ближайшие несколько дней. Пусть «прощение» станет главным словом, Рыбы. Освободите себя и других от кармического багажа прошлого.

Космический совет: научитесь чему-нибудь новому!

Больше гороскопов смотрите здесь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой алкоголь подходит разным знакам зодиака.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
96.34
0.01 104.61
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:41
«Конец рывка»: в США назвали время окончания украинского контрнаступления
3:27
Нежеланный ребенок? Почему Карл III был разочарован рождением принца Гарри
3:11
Исполнил их мечту: SHAMAN выступил на одной сцене с особенными детьми в Крыму
3:10
Самойлов день: почему 2 сентября мужчин принято кормить жареной картошкой с грибами
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака
2:52
Отец пропавшего на Украине британского наемника обратился в полицию для расследования

Сейчас читают

Страсть вспыхнет вновь: ТОП способов улучшить отношения с партнером
Первый раз в первый класс: сын певицы Юлии Беретты пошел в школу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России