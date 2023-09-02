«Плевать хотели на всех»: Тарасова грубо отчитала пропавшую в Москве Горбачеву

Чемпионка России среди юниоров за сутки поставила на уши общественность.

Пропавшая на сутки фигуристка Алина Горбачева сумела поставить на уши всю российскую общественность. Спортсменку искали с собаками, а коллеги-спортсмены вовсю трубили об исчезновении девочки в соцсетях.

Каково же было удивление аудитории, когда 16-летняя школьница нашлась в кинотеатре, как будто ничего страшного не произошло. Уже позже, в соцсетях, спортсменка оправдывалась, что у нее просто сдали нервы и ей захотелось побыть одной.

Однако попытки оправдать свой поступок эффекта не возымели. Заслуженный тренер Татьяна Тарасова в беседе с Sport24 в пух и прах разнесла выходку восходящей звезды, заявив: Горбачева наплевала на всех, кто переживал за нее в тот момент.

«Нужно спросить у нее про такую выходку. Разве она не знала, что ее вся Москва ищет? Как так можно? Новое поколение показывает всем, как они плевать хотели на все и на всех. Она не подумала про своего тренера, с которой живет, не подумала про родителей, не подумала о своих болельщиках. Надеюсь, что в будущем она это поймет», — заявила наставница.

Чуть успокоившись, позже Тарасова подчеркнула — самое главное в этой истории, что Горбачева нашлась живой. Случившееся станет для спортсменки уроком.

Ранее сама юниорка объяснилась за свое исчезновение в деталях.