Умирал рядом с собаками: что случилось с композитором Баффетом
Музыкант Джимми Баффит умирал рядом со своими собаками
Фото: www.globallookpress.com / SMG
В декабре артисту должно было исполниться 77 лет.
По информации ближайшего окружения артиста, свои последние дни композитор Джимми Баффет проводил в тесном кругу родных, друзей и любимых животных. Об этом сообщает The Washington Post.
В декабре певцу должно было исполниться 77 лет.
«Джимми мирно скончался ночью 1 сентября в окружении семьи, друзей, музыки и собак», — сообщают источники.
При жизни композитора и автора песен было продано 20 миллионов копий его великого хита 1977 года — Margaritaville.
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