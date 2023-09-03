Олаф Шольц получил травму при падении во время пробежки

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

FR: канцлер Германии Шольц получил травму лица во время занятий спортом

Олаф Шольц получил травму при падении во время пробежки

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gabsch via www.imago-i

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Теперь график канцлера сильно нарушен, все запланированные мероприятия отменены.

Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму лица при падении во время пробежки. Об этом сообщает газета Frankfurter Rundschau. Из-за небольшого несчастного случая график канцлера теперь сильно нарушен, все мероприятия, которые были запланированы на 3 сентября с участием Шольца, отменены.

По словам главы комитета по внешней политике от Социал-демократической партии ФРГ Михаэля Рота, канцлер чувствует себя плохо, поэтому не смог пообщаться с местным населением города Херинген. Кроме того, представитель правительства Германии ранее сообщила, что Шольц травмировал лицо не сильно — дело обошлось одними синяками.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Шольц и Макрон пришли в ярость из-за отношения Путина к санкциям.

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