В Москве вспыхнул пожар у Ленинградского вокзала

В Москве этой ночью вспыхнул пожар у Ленинградского вокзала.

Как выяснилось, на Комсомольской площади загорелись склады. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. При этом огонь распространялся стремительно, он мог перекинуться на другие здания.

Для тушения привлекли пожарный поезд. К этой минуте пламя полностью потушено, информации о пострадавших нет.