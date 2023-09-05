«От депрессии до слабоумия»: что грозит певице Славе, которая пила почти год

Артистка призналась, что долгое время злоупотребляла алкоголем и была не в лучшей форме.

Певица Слава призналась, что пошла на операцию по увеличению груди, в том числе, из-за пристрастия к алкоголю. Как артистка рассказала на одном из федеральных каналов, она практически целый год пила и не совсем отдавала себе отчет, принимая решение лечь под нож пластического хирурга. Врач-психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Каторгин объяснил 5-tv.ru, что могло привести Славу к злоупотреблению спиртным.

Эксперт уточняет, что алкоголь не только токсическое, но и психоактивное вещество для мозга. Поэтому употребление несколько раз в неделю уже является бытовым пьянством. Такой термин есть и в медицине.

Что касается женского алкоголизма, слова о том, что он страшнее и быстрее формируется, являются не просто мифом.

«Фермент алкогольдегидрогеназа, который расщепляет этанол, у женщин функционирует и развит слабее, чем у мужчин», — говорит Каторгин.

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Последствия у такого состояния не самые приятные: это формирование зависимости, то есть переход из запойного пьянства в хронический алкоголизм, и возникающие проблемы с внутренними органами. Более того, начинаются проблемы с психической точки зрения.

«Я как психиатр должен с акцентировать на проблемах, связанных с головой. Часто очень, в том числе женщины, приходят с проблемой алкоголя как последствия „лечения“ депрессии, тревожных расстройств, нарушений сна. А артисты — это та категория, которые имеют проблемы с графиком работы, ночные перелеты, концерты, выступления. У них часто очень есть проблемы со сном», — считает нарколог.

По словам психиатра, хронический недосып приводит к раздражительности, нервозности и формированию общего депрессивного фона. Именно поэтому, вероятно, люди часто прибегают к алкоголю, который, кстати, действительно очень быстро действует как антидепрессант. Правда, всего один-два дня. А вот потом затем вызывает обратный эффект, а именно депрессогенные действия. И здесь последствия могут оказаться фатальными — от каких-то психических расстройств до развития тотального слабоумия. Правда, это уже будет конечной стадией заболевания.

А если речь идет про систематическое употребление, то есть поддержание себя в хроническом измененном состоянии сознания, специалист считает: за этим может скрываться депрессия и тревожное расстройство. Владимир Каторгин также напоминает: алкоголь не является выходом из данного состояния.

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