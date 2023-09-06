Названы регионы России с самыми опасными лифтами

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Генпрокуратура: более чем в половине регионов России лифты опасны для жизни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

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Оказалось, что 100 тысяч кабин отслужили свой срок и требуют срочной замены.

Более чем в половине российских регионов лифты опасны для жизни и здоровья. Это выяснили в Генпрокуратуре.

Оказалось, что 100 тысяч кабин отслужили свой срок и требуют срочной замены, а с этим проблемы. Нужны время и деньги.

Самая сложная ситуация — в Удмуртии, на Алтае. а еще в Самарской, Нижегородской и Челябинской областях. Петербург не спасает даже отдельная программа по замене подъемников — расскажет корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вандалы ответят за порчу общего имущества в многоквартирных домах. Уже с этой осени можно будет выставить счет конкретным нарушителям.

Например, тем, кто расписал стены в подъезде, поджег кнопки в лифте или засорил мусопровод. Сейчас затраты ложатся на плечи управляющих компаний, а фактически — на всех жильцов.

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