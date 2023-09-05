В офисе Зеленского сообщили об отключении компаний в России от немецкого ПО

Ермак: немецкая компания SAP отключит ПО для российских фирм
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Украина и ее европейские «союзники» все еще надеются отправить Россию в каменный век.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак проинформировал о намерении немецкой компании SAP отключить организации в России от своего программного обеспечения. Решение было принято для санкционного давления, написал он в своем Telegram-канале.
SAP специализируется на разработке промышленного софта. Ее услугами пользуется компания «Российские железные дороги» (РЖД), отметил Ермак. Она, в том числе, лишится немецкого ПВО.
«Группа „Макфола-Ермака“ предлагала такой шаг, чтобы россияне все больше погружались в каменный век», — прокомментировал глава офиса Владимира Зеленского.
Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
Ранее 5-tv.ru писал, что механизм отчислений за использование зарубежного ПО заработает с 2024 года.
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