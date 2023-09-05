В офисе Зеленского сообщили об отключении компаний в России от немецкого ПО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 49 0

Ермак: немецкая компания SAP отключит ПО для российских фирм

В офисе Зеленского сообщили об отключении компаний в России от немецкого ПО

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

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Украина и ее европейские «союзники» все еще надеются отправить Россию в каменный век.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак проинформировал о намерении немецкой компании SAP отключить организации в России от своего программного обеспечения. Решение было принято для санкционного давления, написал он в своем Telegram-канале.

SAP специализируется на разработке промышленного софта. Ее услугами пользуется компания «Российские железные дороги» (РЖД), отметил Ермак. Она, в том числе, лишится немецкого ПВО.

«Группа „Макфола-Ермака“ предлагала такой шаг, чтобы россияне все больше погружались в каменный век», — прокомментировал глава офиса Владимира Зеленского.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что механизм отчислений за использование зарубежного ПО заработает с 2024 года.

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