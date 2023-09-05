Мощь и сила: страны ОДКБ провели учения в Белоруссии

Эфирная новость 14 0

Страны ОДКБ провели учения в Белоруссии

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Российские участники делились опытом, полученным во время СВО.

Спецподразделения стран — участниц ОДКБ провели масштабные учения в Белоруссии. Они освобождали заложников, уничтожали террористов и устраняли последствия чрезвычайных ситуаций на суше и в воде.

Российские участники делились опытом, полученным во время СВО. Самые яркие моменты — у корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главы МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности приняли заявление о предотвращении гонки вооружений в космосе. Соответствующее решение было озвучено во время заседания в Минске.

Отмечается, что страны — участницы организации заинтересованы в деэскалации напряженности как на региональном, так и на глобальном уровнях.

+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
97.54
0.92 104.90
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
Поняли без перевода: что западные СМИ пишут о встрече Путина и Эрдогана
18:54
Встречались четыре года: внук-рэпер Шуфутинского женился на блогере из Израиля
18:53
Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность британской НПО
18:47
«Запад добился»: как помощь США в адрес Украины сделала Россию могущественной
18:41
Вскрытия не было: певице Анастасии не отдают из морга тело матери
18:30
Мощь и сила: страны ОДКБ провели учения в Белоруссии

Сейчас читают

"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение
Россия и арабы: история дружбы, потенциал развития, отношение к СВО
«Хайп — это бизнес»: Светлана Столповских объяснила, как не испачкать репутацию
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России