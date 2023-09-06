Ким Чен Ын собирается посетить Россию: чего больше всего боится Запад

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 70 0

Ким Чен Ын собирается в Россию ради сотрудничества в военно-технической сфере

Ким Чен Ын собирается посетить Россию: чего больше всего боится Запад

Фото: www.globallookpress.com / Pyeongyang Press Corps

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Переговоры Путина и Ким Чен Ына

Северокорейский лидер может нанести визит буквально в ближайшие дни.

Председатель КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию уже в сентябре этого года. Как рассказал телеканалу «360» политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо, одним из вопросов, которые в ходе встречи могут обсудить Владимир Путин и северокорейский лидер, связан с военно-техническим сотрудничеством.

По мнению эксперта, визит Ким Чен Ына в Россию будет по-настоящему знаковым событием с точки зрения геополитических изменений. Речь идет о том, что наше государство в данном случае выступает как лидер глобального антиколониального движения.

«Северная Корея долгие годы живет по принципу антиколониализма и борьбы с мировой гегемонией Соединенных Штатов Америки. Думаю, больше всего Запад опасается военно-технического сотрудничества России и Северной Кореи», — считает Мезюхо.

Более того, как подчеркивает специалист, по результатам переговоров с президентом РФ вполне вероятно заключение ряда соглашений между нашими странами, в том числе, в сфере военных технологий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем Ким Чен Ын намерен приехать в Россию в сентябре.

Тема:
Переговоры Путина и Ким Чен Ына
26 апр
Снимая шляпу: Ким Чен Ын трогательно попрощался с Россией
26 апр
Россия предложила КНДР облегчить получение виз российским туристам
26 апр
Владимир Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею
25 апр
Путин обсудит с США встречу с Ким Чен Ыном
25 апр
Ким наш: итоги первого приезда Ким Чен Ына в Россию
25 апр
Владимир Путин ответил на подарок Ким Чен Ына — видео
25 апр
Ким Чен Ын — открытый человек: Путин подвел итоги встречи с лидером КНДР
25 апр
«Сила и душа корейского народа» — Ким Чен Ын преподнес Путину меч
25 апр
Видео: Владимир Путин дал интервью китайским СМИ в преддверии визита в Поднебесную
25 апр
Во Владивостоке проходят переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына — видео
+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
98.20
0.36 105.28
0.20
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 сент...

Последние новости

7:26
Атака на Обаму: зачем Такер Карлсон заговорил о связях политика с мужчинами
7:18
Кладезь витаминов или убийцы желудка: почему на овощах и фруктах не получается похудеть
7:15
«Не рассказывал всем» — Клявер объяснил, почему скрывал имя своего отца
7:10
Жительницу Читы обвинили в госизмене за съемку для украинских пограничников
7:03
Госдеп пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ и Крыму
6:58
Под прицелом: наши артиллеристы бьют по тылу украинских боевиков

Сейчас читают

Стриженова провела с новорожденными внуками древний обряд
Насколько опасны дроны UJ-23 Topaz для тыловых объектов ВС РФ, и есть ли контрмеры?
«Возраст красит мужчину»: Вячеслав Макаров о пластической хирургии
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России