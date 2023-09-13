Лавров: США сами ставят крест на санкциях против Северной Кореи

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 258 0

Глава МИД РФ ответил на вопрос, почему Москва до сих пор поддерживает ограничения в отношении Пхеньяна.

Лавров: США сами ставят крест на санкциях против Северной Кореи

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Вашингтон своими действиями в Северо-Восточной Азии сам ставит крест на продвигаемых им санкциях против КНДР. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, почему Россия до сих пор поддерживает санкции против Пхеньяна.

Министр напомнил, что ограничения в отношении Северной Кореи принимали в совершенно другой политической обстановке, когда были проблемы с завязыванием диалога и происходили достаточно серьезные дебаты в Совете безопасности ООН.

«Но с момента принятия последней резолюции несколько лет назад мы сказали, что больше санкций против Северной Кореи не будет. Такую же позицию заняли наши китайские партнеры. Прежде всего потому, что параллельно с теми мерами, которые принимал Совбез, все западные коллеги обещали двигаться по политическому треку, решая гуманитарные вопросы. Это была очередная ложь. И нас, и китайцев, и северокорейцев обманули», — заявил Лавров.

Поэтому, когда весной прошлого года американцы намеревались протолкнуть в Совбезе очередную резолюцию с санкциями против КНДР, Россия ее не пропустила, подчеркнул глава МИД. Более того, Москва совместно с Пекином подготовила проект резолюции, нацеленной исключительно на решение гуманитарных вопросов, которые в КНДР стоят достаточно остро, и возобновление политического процесса в рамках укрепления безопасности в Северо-Восточной Азии.

В свою очередь американцы вместе с Южной Кореей и Японией, а также с привлечением Австралии, Великобритании и Новой Зеландии занялись накачиванием региона вооружением, отметил Лавров. В частности, указал он, США переносят на юг Корейского полуострова элементы своих стратегических сил и ведут разговоры о появлении в том или ином виде ядерного оружия в Южной Корее и Японии.

«Поэтому их категорический отказ заниматься любыми мерами политического характера ставит крест на дальнейших попытках протащить в Совбезе резолюцию о санкциях [против Северной Кореи]», — заключил Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ким Чен Ын в ходе переговоров с Владимиром Путиным назвал отношения с Россией главным приоритетом для КНДР.

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