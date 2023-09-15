Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал на поезде в Комсомольск-на-Амуре

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

На перроне почетного гостя встретили глава города Александр Жорник и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал на поезде в Комсомольск-на-Амуре

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Тема:
Переговоры Путина и Ким Чен Ына Переговоры Путина и Ким Чен Ына — 2023

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре. На перроне его встретили глава города Александр Жорник, а также губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, отмечается в материале «Известий». По красной ковровой дорожке гость из Северной Кореи прошел на платформу, где его приветствовали караваем и цветами. Музыкальное сопровождение обеспечили учащиеся местной Инженерной школы и танцевальный коллектив «Дружба».

В Комсомольске-на-Амуре Ким Чен Ын, как прежде сообщал президент РФ Владимир Путин, побывает на предприятиях, которые выпускают боевую и гражданскую технику. В России северокорейский лидер со вторника. Он посетил РФ впервые с 2019 года, провел переговоры с главой государства — в составе делегации и тет-а-тет. Путин подчеркнул, что встреча с коллегой из КНДР (она длилась около шести часов) была очень продуктивной.

Привычку передвигаться на бронированном поезде Ким Чен Ын перенял от отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена, отца-основателя КНДР.  В деловых поездках действующий северокорейский глава использует и самолеты, однако его отец предпочитал только поезд вне зависимости от расстояния - он страдал аэрофобией. Чим Чен Ир бывал в РФ в 2001, 2002 и 2011 годах, он всегда прибывал на личном бронепоезде.

В ответ на радушный прием Ким Чен Ын пригласил российского президента в Северную Корею. Ряд зарубежных СМИ опубликовали информацию о приглашении, сообщалось также, что Путин принял его. Немногим позже данные подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие вопросы обсуждали Владимир Путин и Ким Чен Ын в Москве.

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