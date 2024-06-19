«Оплот мира и безопасности»: переговоры Путина и Ким Чен Ына начались по дороге из аэропорта

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 116 0

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры в машине по пути из аэропорта

«Оплот мира и безопасности»: переговоры Путина и Ким Чен Ына начались по дороге из аэропорта

Фото: kremlin.ru

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Тема:
Переговоры Путина и Ким Чен Ына Путин в КНДР

О чем говорили лидеры государств — в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Президент РФ Владимир Путин и корейский лидер Ким Чен Ын начали переговорынй процесс уже по пути из аэропорта — в машине. Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Отношения между странами становятся мощным стратегическим оплотом для защиты международной справедливости, мира и безопасности и способствуют построению нового многополярного мира», — отмечается в сообщении ЦТАК.

Агентство уточняет, что визит Владимира Путина ознаменовал собой новый виток развития отношений между двумя государствами и подчеркивает стойкость дружбы наших народов.

Государственный визит президента России Владимира Путина продлится два дня. Накануне вечером он прибыл в Пхеньян. В аэропорту его встретил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее 5-tv.ru писал, что подарили Владимиру Путину в аэропорту северокорейской столицы.

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