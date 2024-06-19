«Оплот мира и безопасности»: переговоры Путина и Ким Чен Ына начались по дороге из аэропорта
Путин и Ким Чен Ын начали переговоры в машине по пути из аэропорта
Фото: kremlin.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
О чем говорили лидеры государств — в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Президент РФ Владимир Путин и корейский лидер Ким Чен Ын начали переговорынй процесс уже по пути из аэропорта — в машине. Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
«Отношения между странами становятся мощным стратегическим оплотом для защиты международной справедливости, мира и безопасности и способствуют построению нового многополярного мира», — отмечается в сообщении ЦТАК.
Агентство уточняет, что визит Владимира Путина ознаменовал собой новый виток развития отношений между двумя государствами и подчеркивает стойкость дружбы наших народов.
Государственный визит президента России Владимира Путина продлится два дня. Накануне вечером он прибыл в Пхеньян. В аэропорту его встретил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.
Ранее 5-tv.ru писал, что подарили Владимиру Путину в аэропорту северокорейской столицы.
- 19 сент
- МИД Южной Кореи вызвал посла РФ после визита Ким Чен Ына на Дальний Восток
- 19 сент
- Украшен ювелирными камнями и миниатюрами: что подарили Ким Чен Ыну в России?
- 17 сент
- Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею
- 15 сент
- Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал на поезде в Комсомольск-на-Амуре
- 14 сент
- Почему на Западе испугались визита Ким Чен Ына в Россию?
- 13 сент
- Лавров: США сами ставят крест на санкциях против Северной Кореи
- 13 сент
- Шойгу, Лавров, Хуснуллин и Мантуров участвуют в переговорах Путина и Ким Чен Ына
- 13 сент
- Путин отметил большой интерес Ким Чен Ына к российской ракетной технике
- 13 сент
- Ким Чен Ын оставил «тайный» отзыв в книге почетных гостей Восточного: что там было?
- 13 сент
- Путин прибыл на космодром Восточный
Читайте также
42%
-2.01 93.30
-2.09
Нашли ошибку?