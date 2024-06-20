Запад в панике: чем союз России и КНДР угрожает США и их партнерам

Кореист Ким Ен Ун: союз КНДР и России грозит Западу серьезными проблемами
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Стратегическое партнерство двух стран приводит в ужас коллективный Запад.
Последние дни весь мир пристально следит за визитом президента РФ Федерации Владимира Путина в КНДР.
Корея на протяжении всего своего существования является костью в горле у США и их партнеров, а их сотрудничество с Россией и вовсе вызывает у стран Запада тихий ужас.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун рассказал изданию URA.RU, что подписанный двумя государствами договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве — это не только большие возможности для КНДР и РФ, но и повод для беспокойства Штатов.
Для начала стоит отметить, что КНДР — одно из немногих государств, открыто поддерживающих Россию. Корея без раздумий признала референдумы в Донбассе и заявила, что поддерживает РФ в ее борьбе с коллективным западом, а лидер страны Ким Чен Ын уважительно называет Владимира Путина «товарищем».
Пхеньян активно стремится к тесному сотрудничеству с Россией и искренне надеется на развитие международных связей. По мнению аналитиков, скорее всего Москва и Пхеньян будут сотрудничать на уровне государственных заказов в сфере военной и гражданской продукции.
«КНДР может поставить в Россию многое, например, электротехнические изделия, магнитные руды, фрукты и так далее. В Корее очень хорошее качество одежды — джинсы... качественные и доступные», — рассказал эксперт.
Более того, в Корее хорошо развита IT сфера. Программисты из КНДР создают огромное количество программного обеспечения, которое потом используется даже на Западе.
К тому же, КНДР сумели самостоятельно разработать, произвести и успешно протестировать межконтинентальные ракеты на твердом топливе. И в сфере БПЛА-разработок Пхеньян вполне может послужить хорошим подспорьем для укрепления российских позиций в зоне СВО. Именно этого, по словам экспертов, больше всего и боятся Штаты.
К тому же, если раньше в Америке могли рассчитывать на то, что рано или поздно южнокорейские войска под руководством Штатов все-таки захватят Пхеньян, то после подписания договора о союзничестве с Россией это будет чревато серьезным международным конфликтом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве.
- 20 июн
- Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак
- 20 июн
- Путину вручили высшую государственную награду КНДР
- 19 июн
- «Оплот мира и безопасности»: переговоры Путина и Ким Чен Ына начались по дороге из аэропорта
- 18 июн
- Путин прибыл с государственным визитом в КНДР
- 18 июн
- «Нерушимая дружба и сплоченность»: как КНДР готовится к визиту Путина
- 18 июн
- «Это нас беспокоит»: Джон Кирби о встрече Путина и Ким Чен Ына
- 18 июн
- Неподконтрольные Западу механизмы: как будут развиваться отношения России и КНДР
- 18 июн
- «Широкая область сфер»: чего ждать от визита Путина в КНДР
- 18 июн
- Более 70 лет дружбы: Путин написал статью для северокорейской газеты в преддверии визита в КНДР
- 17 июн
- На отдых в Пхеньян: Россия настроена на всестороннее укрепление связей с КНДР
Читайте также
78%
-4.41 89.09
-4.21
Нашли ошибку?