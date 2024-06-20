Запад в панике: чем союз России и КНДР угрожает США и их партнерам

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 72 0

Кореист Ким Ен Ун: союз КНДР и России грозит Западу серьезными проблемами

Запад в панике: чем союз России и КНДР угрожает США и их партнерам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
Путин в КНДР Переговоры Путина и Ким Чен Ына

Стратегическое партнерство двух стран приводит в ужас коллективный Запад.

Последние дни весь мир пристально следит за визитом президента РФ Федерации Владимира Путина в КНДР.

Корея на протяжении всего своего существования является костью в горле у США и их партнеров, а их сотрудничество с Россией и вовсе вызывает у стран Запада тихий ужас.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун рассказал изданию URA.RU, что подписанный двумя государствами договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве — это не только большие возможности для КНДР и РФ, но и повод для беспокойства Штатов.

Для начала стоит отметить, что КНДР — одно из немногих государств, открыто поддерживающих Россию. Корея без раздумий признала референдумы в Донбассе и заявила, что поддерживает РФ в ее борьбе с коллективным западом, а лидер страны Ким Чен Ын уважительно называет Владимира Путина «товарищем».

Пхеньян активно стремится к тесному сотрудничеству с Россией и искренне надеется на развитие международных связей.  По мнению аналитиков, скорее всего Москва и Пхеньян будут сотрудничать на уровне государственных заказов в сфере военной и гражданской продукции.

«КНДР может поставить в Россию многое, например, электротехнические изделия, магнитные руды, фрукты и так далее. В Корее очень хорошее качество одежды — джинсы... качественные и доступные», — рассказал эксперт.

Более того, в Корее хорошо развита IT сфера. Программисты из КНДР создают огромное количество программного обеспечения, которое потом используется даже на Западе. 

К тому же, КНДР сумели самостоятельно разработать, произвести и успешно протестировать межконтинентальные ракеты на твердом топливе. И в сфере БПЛА-разработок Пхеньян вполне может послужить хорошим подспорьем для укрепления российских позиций в зоне СВО. Именно этого, по словам экспертов, больше всего и боятся Штаты. 

К тому же, если раньше в Америке могли рассчитывать на то, что рано или поздно южнокорейские войска под руководством Штатов все-таки захватят Пхеньян, то после подписания договора о союзничестве с Россией это будет чревато серьезным международным конфликтом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве.

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