Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею

Однако сначала в страну полетит Сергей Лавров.
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Президент РФ Владимир Путин принял приглашение северокорейского коллеги Ким Чен Ына посетить КНДР. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
О деталях визита и его сроках пока не сообщается. Они будут устанавливаться по дипломатическим каналам.
Также отмечается, что первым в Северную Корею полетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. После главы внешнеполитического ведомства туда отправится и сам президент.
Последний раз Путин прилетал в КНДР в 2000 году. Он встретился с действующим тогда лидером страны Ким Чен Иром.
На минувшей недели Ким Чен Ын приезжал с визитом на Дальний Восток. Он встретился с президентом РФ на космодроме Восточный, где у них состоялись переговоры в узком и широком форматах. Лидеры двух стран беседовали на протяжении четырех часов.
Как отмечали в Кремле, в рамках контакта не планировалось подписания крупных соглашений, однако стороны выразили намерения на дальнейшее развитие отношений в разных областях. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Ким Чен Ын проявлял живой интерес к разным сферам возможного сотрудничества с Россией. Путин отметил, что в рамках беседы произошел «откровенный обмен мнениями».
Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС предупредил КНДР о санкциях в случае военной помощи России.
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