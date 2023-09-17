Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Однако сначала в страну полетит Сергей Лавров.

Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Переговоры Путина и Ким Чен Ына Переговоры Путина и Ким Чен Ына — 2023

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение северокорейского коллеги Ким Чен Ына посетить КНДР. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

О деталях визита и его сроках пока не сообщается. Они будут устанавливаться по дипломатическим каналам.

Также отмечается, что первым в Северную Корею полетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. После главы внешнеполитического ведомства туда отправится и сам президент.

Последний раз Путин прилетал в КНДР в 2000 году. Он встретился с действующим тогда лидером страны Ким Чен Иром.

На минувшей недели Ким Чен Ын приезжал с визитом на Дальний Восток. Он встретился с президентом РФ на космодроме Восточный, где у них состоялись переговоры в узком и широком форматах. Лидеры двух стран беседовали на протяжении четырех часов.

Как отмечали в Кремле, в рамках контакта не планировалось подписания крупных соглашений, однако стороны выразили намерения на дальнейшее развитие отношений в разных областях. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Ким Чен Ын проявлял живой интерес к разным сферам возможного сотрудничества с Россией. Путин отметил, что в рамках беседы произошел «откровенный обмен мнениями».

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС предупредил КНДР о санкциях в случае военной помощи России.

Тема:
Переговоры Путина и Ким Чен Ына
15 сент
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал на поезде в Комсомольск-на-Амуре
14 сент
Почему на Западе испугались визита Ким Чен Ына в Россию?
13 сент
Лавров: США сами ставят крест на санкциях против Северной Кореи
13 сент
Шойгу, Лавров, Хуснуллин и Мантуров участвуют в переговорах Путина и Ким Чен Ына
13 сент
Путин отметил большой интерес Ким Чен Ына к российской ракетной технике
13 сент
Ким Чен Ын оставил «тайный» отзыв в книге почетных гостей Восточного: что там было?
13 сент
Путин прибыл на космодром Восточный
13 сент
Захарова заявила, что диалог России и КНДР вошел в доковидное русло
13 сент
Ким Чен Ын отметил важность стратегических отношений КНДР и России
12 сент
Ким Чен Ын прибыл в Россию: как встречали северокорейского лидера
+16° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:03
Последняя роль стала судьбоносной: как Гришечкин предсказал свою смерть
16:53
В Германии призвали не выдавать Украине беженцев
16:35
На Украине сообщили о смерти экс-главы Херсонской администрации Лагуты
16:27
Иосиф Пригожин: Россия потеряла драгоценный камень по имени Добронравов
16:15
Подставил Зеленского: чем грозит Украине международный скандал с Подоляком
16:03
Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею

Сейчас читают

Актер Станислав Любшин остается в больнице: какие прогнозы дают врачи?
Казнь откладывается? Что на самом деле ждет Владимира Зеленского
«Любовь поколений»: как Добронравов перевернул сознание председателя Госдумы
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России