МИД Южной Кореи вызвал посла РФ после визита Ким Чен Ына на Дальний Восток

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Чем обеспокоены в министерстве?

МИД Южной Кореи вызвал посла РФ после визита Ким Чен Ына на Дальний Восток

Фото: YONHAP / ТАСС

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Тема:
Переговоры Путина и Ким Чен Ына Переговоры Путина и Ким Чен Ына — 2023

Посол РФ в Южной Корее Андрей Кулик был вызван в здание МИД на фоне визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Сообщение об этом появилось на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны.

Первый замминистра иностранных дел Чан Хо Чжин сообщил о своей обеспокоенности тем, что в рамках встречи Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным стороны затрагивали темы военного и военно-технического сотрудничества. Дипломат изложил Кулику позицию Сеула и потребовал от Москвы соблюдения резолюции Совбеза ООН. Он отметил, что подобные контакты угрожают отношениям РФ и Южной Кореи.

Кулик, в свою очередь, внимательно выслушал сторону, после чего передал основные тезисы правительству РФ. Российское посольство выступило с заявлением, в котором обратило внимание на соблюдение Москвой всех обязательств. Диппредставительство также добавило, что настоящие угрозы в регионе исходят от сотрудничества Южной Кореи и США.

Ким Чен Ын на минувшей неделе прибыл с визитом в РФ. Он встретился с Путиным на космодроме Восточный, где у них состоялись переговоры. Лидеры двух стран беседовали в узком и широком форматах. В общей сложности контакт продолжался около четырех часов.

Как отмечали в Кремле, в рамках контакта не планировалось подписания крупных соглашений, однако стороны выразили намерения на дальнейшее развитие отношений в разных областях. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Ким Чен Ын проявлял живой интерес к разных сферам возможного сотрудничества с Россией. Путин отметил, что в рамках беседы произошел «откровенный обмен мнениями».

Ранее 5-tv.ru писал, что подарили Ким Чен Ыну в России.

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