Центр защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий открыли в Москве

Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий «Белый Интернет» открылся в Москве. Об этом сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации (РАПСИ), которое стало учредителем центра.

Основными целями «Белого Интернета» станут популяризация правовой культуры, добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышение уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, защита прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий.

Одно из приоритетных направлений работы центра — безопасность детей в интернете. По данным Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, 22% несовершеннолетних несколько раз​ сталкивались с кибербуллингом, а 11% — испытали это один раз. ​

Также «Белый Интернет» будет анализировать судебную практику и досудебные споры по защите в сфере цифровых технологий, проводить конференции, лекции и тренинги, поддерживать молодежные инициативы.

Число кибератак на российские IТ-компании во втором квартале 2023 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигло четырех тысяч. Чаще всего кибератакам подвергаются IT-компании (35%), промышленные предприятия (21%) и сфера розничной торговли (15%).

На днях сенатор Артем Шейкин призвал граждан России сменить пин-коды на своих сим-картах, чтобы обезопасить себя. Шейкин напомнил, что именно номер телефона связан с Госуслугами, аккаунтами в соцсетях и многими другими сервисами. Все это может оказаться под угрозой, если злоумышленник получит доступ к сим-карте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза безопасность в информационном пространстве.