Центр защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий открыли в Москве

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Одним из приоритетных направлений работы организации станет безопасность детей в интернете.

Центр защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий открыли в Москве

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Peter Carroll

Читайте нас в: Дзен Новости

Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий «Белый Интернет» открылся в Москве. Об этом сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации (РАПСИ), которое стало учредителем центра.

Основными целями «Белого Интернета» станут популяризация правовой культуры, добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышение уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, защита прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий.

Одно из приоритетных направлений работы центра — безопасность детей в интернете. По данным Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, 22% несовершеннолетних несколько раз​ сталкивались с кибербуллингом, а 11% — испытали это один раз. ​

Также «Белый Интернет» будет анализировать судебную практику и досудебные споры по защите в сфере цифровых технологий, проводить конференции, лекции и тренинги, поддерживать молодежные инициативы.

Число кибератак на российские IТ-компании во втором квартале 2023 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигло четырех тысяч. Чаще всего кибератакам подвергаются IT-компании (35%), промышленные предприятия (21%) и сфера розничной торговли (15%).

На днях сенатор Артем Шейкин призвал граждан России сменить пин-коды на своих сим-картах, чтобы обезопасить себя. Шейкин напомнил, что именно номер телефона связан с Госуслугами, аккаунтами в соцсетях и многими другими сервисами. Все это может оказаться под угрозой, если злоумышленник получит доступ к сим-карте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза безопасность в информационном пространстве.

+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
97.54
0.92 104.90
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:56
Центр защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий открыли в Москве
21:42
В Донецке сообщили о попадании снаряда ВСУ в здание детского сада
21:26
«Создало реальную угрозу»: как нефть из России захлестнула мировые рынки
21:25
В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
21:10
«Стою одной ногой в могиле»: Линда Евангелиста раскрыла правду о своем здоровье
20:56
«Угроза атаки»: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено

Сейчас читают

"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение
Россия и арабы: история дружбы, потенциал развития, отношение к СВО
Поняли без перевода: что западные СМИ пишут о встрече Путина и Эрдогана
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России