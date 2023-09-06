ЕС пока не приступал к разработке 12-го пакета санкций

Европейский союз (ЕС) не ведет обсуждение новых санкций против России. Как сообщают эксперты, у политиков просто кончились идеи для новых ограничений. Как Россия борется с текущими запретами, и какие перспективы у 12 пакета разобрались «Известия» в своем материале.

Сообщается, что сейчас Брюссель не понимает, как еще можно надавить на Москву. Страну пытаются ограничить уже продолжительное время, однако экономика РФ все время подстраивается под новые реалии. Несмотря на это, вряд ли можно ожидать, что европейские политики сделают выводы из сложившейся ситуации и снимут действующие санкции.

«Официально Совет не обсуждает дальнейшие санкции. Однако гражданское общество и Европарламент хотят расправиться с третьими странами, которые помогают России обходить санкции», — отметил депутат ЕП от Германии Гуннар Бек.

По словам экспертов, Запад продолжит вводить ограничения до тех пор, пока не закончится конфликт. Однако правительство России такое положение дел полностью устраивает, поэтому Кремль не настаивает на снятии ограничений.

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