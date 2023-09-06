Росгвардейцы обнаружили в ДНР крупный схрон снарядов ВСУ

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 52 0

В тайнике найдено более 150 боеприпасов для артиллерии и танков.

Фото, видео: Пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru

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Сотрудники Росгвардии обнаружили схрон с артиллерийскими и танковыми снарядами на территории Донецкой народной республики. Как рассказали в пресс-службе ведомства, военнослужащие работали в лесу Старобешевского района.

Информацией о возможном скоплении боеприпасов и его координатами в лесном массиве с росгвардейцами поделились органы военной контрразведки. Благодаря их содействию крупный схрон удалось оперативно найти в лесном массиве.

Как уточнили в пресс-службе, всего в тайнике находилось более 150 снарядов, среди которых были и танковые, и артиллерийские. Боеприпасы были надежно спрятаны в пакеты, пленку и деревянные небольшие ящики. Все они переданы в соответствующие органы для дальнейшего расследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники ФСБ изъяли у подпольных оружейников более 750 стволов.

Росгвардейцы обнаружили в ДНР крупный схрон снарядов ВСУ

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Фото: Пресс-служба Росгвардии

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Фото: Пресс-служба Росгвардии

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