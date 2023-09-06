«Совершили ошибку»: Шварценеггер оказался на волоске от смерти из-за промаха врачей

Что произошло с голливудской звездой?

В ролике на YouTube голливудский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что был на грани смерти после неудачной операции на сердце в 2019 году. Хирургическое вмешательство состоялось аккурат перед съемками шестой части франшизы о «Терминаторе».

Так, артист вспомнил, как проснулся и тут же услышал предупреждение врачей о том, что у него открылось внутреннее кровотечение.

«Они сказали мне, что вообще не планировали этого. Они сказали мне, что совершили ошибку и что они пробили стенку сердца, и что они должны были быстро открыть меня, чтобы спасти мою жизнь. Это было страшно», — поделился актер.

По признанию звезды, ему было крайне тяжело восстанавливаться после неудачного вмешательства. На видео звезда показал, как использовал ходунки, опираясь на пандус.

«Это была катастрофа. Я переживал катастрофу», — признался он.

Шварценеггер приложил огромные усилия для того, чтобы выздороветь. По совету врача он укрепил легкие, иначе ему грозила смерть в случае заболевания пневмонией.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачебная ошибка чуть не убила звезду «Дома-2» Анну Брянскую.