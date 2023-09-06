«Совершили ошибку»: Шварценеггер оказался на волоске от смерти из-за промаха врачей

|
Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 13 0

Шварценеггер рассказал, как чуть не умер во время операции на сердце

«Совершили ошибку»: Шварценеггер оказался на волоске от смерти из-за промаха врачей

Фото: www.globallookpress.com / Netflix

Читайте нас в: Дзен Новости

Что произошло с голливудской звездой?

В ролике на YouTube голливудский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что был на грани смерти после неудачной операции на сердце в 2019 году. Хирургическое вмешательство состоялось аккурат перед съемками шестой части франшизы о «Терминаторе».

Так, артист вспомнил, как проснулся и тут же услышал предупреждение врачей о том, что у него открылось внутреннее кровотечение.

«Они сказали мне, что вообще не планировали этого. Они сказали мне, что совершили ошибку и что они пробили стенку сердца, и что они должны были быстро открыть меня, чтобы спасти мою жизнь. Это было страшно», — поделился актер.

По признанию звезды, ему было крайне тяжело восстанавливаться после неудачного вмешательства. На видео звезда показал, как использовал ходунки, опираясь на пандус.

«Это была катастрофа. Я переживал катастрофу», — признался он.

Шварценеггер приложил огромные усилия для того, чтобы выздороветь. По совету врача он укрепил легкие, иначе ему грозила смерть в случае заболевания пневмонией.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачебная ошибка чуть не убила звезду «Дома-2» Анну Брянскую.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
97.54
0.92 104.90
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:38
Начинаешь ловить удовольствие: Бочкарева назвала третью беременность осознанной
16:30
«Совершили ошибку»: Шварценеггер оказался на волоске от смерти из-за промаха врачей
16:22
Суд ЕС впервые снял санкции с российского бизнесмена
16:20
«Переговоры попросят, когда у США закончатся деньги»: чего ждать Украине в ближайшее время
16:09
Миссия невыполнима? В ЕС пришли к неутешительным выводам по газу из России
16:00
Спасти рядового Байдена: поможет ли маска президенту США от заражения COVID-19

Сейчас читают

Гузеева и Сябитова разоблачили ложь участницы шоу: что было дальше?
Россия устроила "сюрприз" Блинкену перед визитом в Киев
Артист — это человек, настроенный больше на себя: Алла Рид о работе с Градским
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России