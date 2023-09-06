Памятник и муралы из фильма «Игла»: сквер памяти Цоя появился в Новосибирске

На стенах складских ангаров художник из Иркутска создал графические муралы кадров из фильма «Игла».

В Кировском районе на улице Сибиряков-Гвардейцев Новосибирска появился уникальный сквер, посвященный культовому музыканту Виктору Цою. Улица превратилась в потрясающей красоты арт-объект, на котором установили памятник певцу на фоне графических и живописных муралов, созданных по мотивам эпизодов из фильма «Игла».

Стены ангаров масляными красками и углем расписал известный иркутский стрит-арт художник Василий Каптырев. Он рассказал изданию «Новосибирские новости» о том, как продвигалась работа над объектом.

По словам художника он продолжает трудиться над настенной живописью с 4 августа. На самой большой стене, площадью более 100 квадратных метров изображена история жизни выдающегося певца от его детства до музыкальной карьеры. Каптырев планирует изобразить здесь юношеские рисунки Цоя.

На торцевой стене второго ангара изображены эпизоды из фильма «Игла», снятого по мотивам жизни фронтмена группы «Кино» в 1988 году.

«Я смотрел «Иглу», останавливал, делал скрин и смотрел дальше. Затем выбрал кадры и перенес на стену», — раскрыл подробности процесса создания муралов художник.

Рядом также можно увидеть изображения, в которых содержатся тексты песен Виктора Цоя. Эта стена выполнена углем в графической технике.

Торец другого ангара на данный момент еще пустует. Именно в этом месте Василий Каптырев изобразит кочегарку «Камчатка», в которой работал певец. На воротах всех трех ангаров художник запечатлеет обложки пластинок группы «Кино».

Инициатором создания сквера с памятником стал глава компании, торгующей стройматериалами. По его словам, памятник скульптора Алексея Агриколянского знаменитому музыканту установили в июле — как раз ко дню рождения Виктора Цоя.

Бизнесмен планирует продолжать украшать уникальный сквер, добавляя все новые атрибуты, имеющие непосредственное отношение к творчеству рок-исполнителя.

Он также отметил, что стены закончат расписывать предположительно к концу сентября, примерно в 20-х числах. Все картины будут подсвечиваться по ночам.

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