«Начинаю плакать»: в школьные годы Ваня Дмитриенко потерял дорогой телефон

Певец был настолько доволен новой покупкой, что постоянно хвастался ею перед своими одноклассниками.

В школьные годы Ваня Дмитриенко потерял дорогой телефон. Об этом молодой исполнитель эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru за кулисами проходившего в Кремле концерта в честь Дня знаний.

На день рождения маленькому Ване подарили 22 тысячи рублей, на которые артист купил себе новомодный телефон. Он был настолько доволен покупкой, что постоянно хвастался ею перед своими одноклассниками.

«Я вот так вот хожу, просто всем показывая мою новую камеру, мое новое откушенное яблоко», — вспоминает артист.

И однажды, возвращаясь домой после школы, у Ваня Дмитриенко столь желанный телефон выпал из куртки.

«А вместо того, чтобы проходить школу через главный вход, я всегда обходил гараж и через забор пролезал, потому что там была прямая дорога к дому. Я потерял там телефон в снегу», — рассказал певец.

Когда маленький Дмитриенко обнаружил пропажу, ему даже не удалось сдержать слез.

«Я очень сильно расстроился, потому что после этого пошла череда моих кнопочных самсунгов. Мне сказали, что я пока до сенсорного не дорос», — поделился певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитриенко рассказал, когда за ним стали бегать девочки.