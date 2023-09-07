Окружена, но не сломлена: как близкие люди обманывали Анастасию Волочкову

Заслуженная артистка РФ чуть не погибла из-за личного водителя.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова неоднократно сталкивалась с предательством в своей жизни. 5-tv.ru вспомнил несколько случаев, когда знаменитую балерину обманывали близкие люди.

В 2016 году почитатель ее таланта преподнес Анастасии роскошный подарок. Балерине вручили ключи от премиального автомобиля стоимостью в 15 миллионов рублей. Однако у самой Волочковой прав не оказалось, поэтому она наняла себе водителя — Александра Скиртача.

Мужчина быстро завоевал доверие примы, поэтому она начала поручать ему различные личные просьбы. К примеру, Скиртач отвозил гонорары Волочковой в банк. Со временем балерина начала замечать за собой сонливость, усталость и другие неприятные симптомы. Однако ей и в голову не могло прийти, что в этом виноват водитель, подсыпающий ей в чай различные препараты.

Как оказалось, мошенник делал это, чтобы скрыть от Волочковой кражу части доверенных денег. Также балерина заявила, что водитель месяц возил ее на неисправном автомобиле, хотя регулярно просил деньги на его обслуживание.

Помимо водителя у Волочковой подворовывала ее домработница. Об этом балерине рассказала ее мать, заметившая, как та выносит сумки с продуктами. После просмотра запись с камер видеонаблюдения подозрения подтвердились.

Кроме того, выяснилось, что женщина воровала не только с кухни. Волочкова не досчиталась нескольких вещей в гардеробе. Воровка даже прихватила детское платье, подаренное Николаем Басковым дочке Анастасии. Стоимость наряда составляла десять тысяч долларов. Волочкова была искренне удивлена. Прима не понимала, почему домработница решилась на преступление, ведь ей платили весьма неплохую зарплату.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова сопроводила в первый класс дочь преданной домработницы Лолы. Балерина считает женщину своей близкой подругой.