Меньше суток на посту: против нового министра обороны Украины хотят возбудить дело

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Суд на Украине обязал НАБУ возбудить дело против нового министра обороны Умерова

Меньше суток на посту: против нового министра обороны Украины хотят возбудить дело

Фото: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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Чем перед народом уже успел провиниться Рустем Умеров?

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может возбудить уголовное дело против бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова, назначенного новым министром обороны. Такой новостью поделились украинские СМИ со ссылкой на Высший антикоррупционный суд (ВАКС) страны.

Умерова обвиняют в том, что он вместе с двумя заместителями, «злоупотребляя властью <…> совершал действия, направленные на сокрытие фактов хищения государственного имущества». В частности, новый министр обороны продавал электроэнергию по стоимости ниже рыночной фирмам, связанным с «Центрэнерго». Также он уволил члена наблюдательного совета компании, который обнаружил обман.

«Заявление о совершении уголовных правонарушений содержит обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений, и такие обстоятельства, по убеждению следователя, нуждаются в проверке средствами уголовного процесса», — говорится в документе.

Рустем Умеров назначен новым министром обороны Украины

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рустем Умеров получил пост главы МО Украины. По словам экспертов, его основной задачей будет следить за распределением денег, выделяемых США.

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