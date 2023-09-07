Первая в России: как выглядит новая станция «Внуково»

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Теперь дорога до аэропорта станет быстрее и дешевле.

Фото, видео: Александр Щербак / ТАСС; 5-tv.ru

Теперь туристы могут добраться из центра Москвы в Петербург ни разу не выходя на улицу. В столице открыли первую в нашей стране станцию метро практически прямо в здании аэропорта.

Случилось это во Внуково, откуда кстати летают не только по всей России, но и по миру. О том, почему эту станцию стоит увидеть хотя бы раз в жизни рассказала корреспондент «Известий» Анна Воропай.

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