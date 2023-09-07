Дизайнер Абрамович «кинула» Агату Муцениеце на крупную сумму

Сколько денег потеряла популярная российская актриса?

Дизайнер Наташа Абрамович обманула актрису Агату Муцениеце почти на миллион рублей. Такой новостью артистка поделилась в личном блоге.

По словам знаменитости, она переводила деньги девушке на различные нужды, вроде жалюзи или установки кондиционеров. Однако в результате мошенница просто присвоила всю сумму себе.

Муцениеце сильно расстроило то, что она знает Абрамович много лет. Девушка ранее уже помогала с обустройством городской квартиры. Хотя актриса признается, что к качеству ее работы у нее возникли вопросы.

«Она позиционировала себя как дизайнер. Ну вы увидели, да, какой она дизайнер. Она сделала шкафчики на кухне так, что они не открываются. Ну допустим. Наташа предложила мне помощь в обустройстве дома. Я согласилась, потому что не было времени», — призналась актриса.

Встреча Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми закончилась истерикой

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Муцениеце подала новый иск в суд на Павла Прилучного. Актриса требует взыскать с бывшего возлюбленного около 50 тысяч рублей за судебные расходы.