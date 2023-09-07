Госдума готовит поправки в закон об удалении данных россиян из коммерческих баз

|
Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 15 0

Чем неудобно действующее положение?

Госдума готовит поправки в закон об удалении данных россиян из коммерческих баз

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Виталий Безруких

Читайте нас в: Дзен Новости

Госдума намерена внести поправки в действующий Федеральный закон (ФЗ) «о персональных данных». В новом материале «Известия» рассказали о предоставлении возможности россиянам удалять информацию о себе из коммерческих баз данных.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подчеркнул, что по текущим правилам гражданин имеет право на отзыв согласия. Однако эта процедура довольно сложная.

«Взять на себя функцию посредника должно государство. Принцип одного окна: обращаешься с заявлением — информация о тебе удаляется сразу у всех операторов персональных данных», — отметил депутат.

По данным Роскомнадзора, в реестре содержатся сведения о 918 124 операторах, которые обрабатывают персональные данные граждан. При этом за последние два года в России в 40 раз выросло количество утечек конфиденциальной информации о пользователях.

Бывшая жена писателя Ерофеева осталась без части состояния после звонка из «Центробанка»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам стоит поменять пин-коды на своих сим-картах. Злоумышленники легко подберут заводскую последовательность цифр, если девайс будет утерян.

+10° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
97.84
0.30 105.08
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
Сможем дать бой: Россию хотят исключить из параолимпийского комитета
10:30
В Якутии перевернулся автобус с вахтовиками, водитель погиб
10:16
В Москве идет подготовка к международному чемпионату «Битва роботов»
10:05
«Любим острые ситуации»: зачем Михаил Тарабукин водит девушку в комнату для обид
10:02
На Западе признали неэффективность дронов ВСУ против российских сил РЭБ
9:55
Блюда с сюрпризом: чем рискуют любители тартара и карпаччо

Сейчас читают

Гузеева и Сябитова разоблачили ложь участницы шоу: что было дальше?
Россия устроила "сюрприз" Блинкену перед визитом в Киев
Государственный герб России: почему у орла две головы и откуда он «прилетел»
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России