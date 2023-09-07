«Я наслаждаюсь этим»: Шаляпин раскрыл причину нежелания жениться

Как любовь связана в жизни звезды с недвижимостью?

Певец и телеведущий Прохор Шаляпин заявил в интервью KP.RU, что не собирается создавать семью из-за отсутствия второй квартиры. В целом, артист признал, что пока не торопится связывать себя узами брака, предпочитая наслаждаться свободой.

Однако, если он все же встретит свою единственную, ему будет необходимо приобрести новую недвижимость.

«Я наслаждаюсь этим состоянием. Хотя, конечно, я бы хотел создать семью. Но для этого мне нужно приобрести еще одну квартиру на этаже рядом с той, которая уже у меня есть», — объяснил исполнитель.

По этой же причине звезда не заводит и детей. По словам Шаляпина, сейчас он проживает в обычной двухкомнатной квартире в «сталинке» — ему очень нравится этот район и он не планирует переезжать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шаляпин рассказал о планах на личную жизнь. Звезда объяснил, почему его пока что не интересуют отношения.