«Любимые мальчики»: Стриженова раскрыла секрет имен внуков после крещения

Поклонники долго гадали, как все-таки назвали детей?

Екатерина Стриженова объявила имена внуков после проведения обряда крещения в православном храме. Об этом сообщает издание dni.ru. Актриса выложила фотографии с процессии в личном блоге. На снимке Стриженова вместе с супругом держит младенцев на руках в храме, в комментариях подписчики и друзья поздравили Екатерину в сети с крещением внуков.

Поклонники гадали, какие имена дали детям, и актриса все-таки раскрыла секрет.

«Знакомьтесь, два новых христианина: Александр и Георгий! Стойко выдержали всю церемонию крещения! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом», — написала Стриженова.

Телеведущая Елена Малышева также оставила свой комментарий под публикацией, похвалив фото малышей.

«Наши любимые мальчики», — порадовалась она.

Ранее 5-tv.ru писал о пополнении в семье Екатерины Стриженовой. Старшая дочь телеведущей Екатерины Стриженовой и режиссера Александра Стриженова — Анастасия — родила двойню. Об этом счастливая и гордая бабушка рассказала в личном блоге, а также опубликовала фото с внуками на руках.