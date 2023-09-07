Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 11 0

ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие иностранной валюты

Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Решение было принято на фоне продолжающегося санкционного давления.

Банк России продлил на шесть месяцев, до 9 марта следующего года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом Центробанк проинформировал россиян на своем сайте.

В публикации указано, что ограничения были продлены на фоне продолжающегося санкционного давления в отношении России. Действующие сейчас ограничения не позволяют финансовым организациям приобретать зарубежную валюту.

Для граждан РФ, имеющих валютные счета, открытые до 9 марта 2022, сохранится лимит на снятие валюты. Он составит не более десяти тысяч долларов в сутки или равной сумме в эквиваленте евро.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ситибанк намерен ликвидировать все свои банкоматы в РФ до конца года.

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