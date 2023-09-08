Провокация с задержанием Геворкяна направлена на омрачение связей РФ и Армении

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Алина Крылова
Алина Крылова 16 0

Захарова: задержание Геворкяна направлено на разрушение связей РФ и Армении

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

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В представительстве России связали задержание обозревателя с попыткой срыва Российско-армянского медиафорума.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала задержание обозревателя Ашота Геворкяна провокацией, направленной на омрачение связей России и Армении. Власти страны связывают происходящее вокруг личности журналиста с началом Российского-армянского форума в Ереване.

В приветствии к мероприятию Захарова подчеркнула, что западные оппоненты потратили много сил, чтобы разрущить дружественные связи России с партнерами. После долгого затишья они активизировались вновь,.

«Это открытая провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги», — подчеркнула она.

Отдельно Захарова указала, что тенденция в медиаполе Армении на обвинение России во всех бедах государства не соответствует классическому дружескому характеру общения между двумя народами. Распространение негативной и не всегда подтвержденной информации, подрывающей связь двух государств, не идет на пользу имиджу РФ и Армении.

«Давайте говорить о проблемах открыто. Считаем недопустимыми попытки разжигания вражды и ненависти между нашими людьми за счет обвинения России во всех бедах армянского народа. Одиозный прецедент — внесение в черный список первого заместителя Константина Затуллина, медиаменеджера Арама Габриляна, отказ на въезд в страну Виктору Кривопускову. Нежелательность лиц, считающимися ведущими политологами, не нарушавшими закон, наносит существенный ущерб отношениям России и Армении», — подсветила проблему она.

В заключении своей речи Захарова призвала не подчиняться злым умыслам заинтересованных в отчуждении России от Армении лиц.

«За провокацией стоят те стороны, которые не заинтересованы в объединении наших народов. Они заинтересованы в отчуждении людей, они хотят посеять ненависть, страх, недоверие», — констатировала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Армения и США объявили о совместных учениях.

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