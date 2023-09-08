«Алые паруса» претендуют на престижную премию Достижения. рф
На этот раз праздник всех выпускников вышел в лидеры голосования выдающихся проектов нашей страны.
Фото, видео: 5-tv.ru
«Алые паруса» могут снова войти в историю. На этот раз праздник всех выпускников вышел в лидеры голосования выдающихся проектов нашей страны.
Оно проходит на сайте Достижения.рф. Сейчас у яркого шоу уже больше 14 тысяч голосов — и цифра не окончательная.
В этом году представление прошло с особым размахом. Вживую это увидели почти 70 тысяч выпускников, а трансляцию смотрели миллионы людей по всему миру.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Достижения.рф — это проект, который объединяет достижения современной России. Сайт проекта собирает самые значимые события — выдающиеся результаты и рекорды, которых удается добиться Отечеству. Портал освещает не только проекты федерального уровня, но и достижения субъектов.
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