Вторую очередь мемориалов открыли на Саур-Могиле в 80-летие освобождения Донецка

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Вторую очередь мемориалов открыли на Саур-Могиле

Фото, видео: © РИА Новости / Надежда Чичерова; 5-tv.ru

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Этот курган в ДНР — символ доблести и скорби.

Важную дату сегодня отмечают в Донецке: 80 лет назад город — тогда он назывался Сталино — освободили от фашистов. Два года оккупации, тысячи погибших мирных жителей.

И сегодня люди несут цветы к легендарному мемориалу Саур-Могила. Этот курган в ДНР — символ доблести и скорби.

Место, где прослеживается связь поколений. В 2014 году киевские неонацисты разрушили мемориал, но год назад его восстановили.

А сегодня комплекс пополнился скульптурными композициями с героями нашего времени. На церемонии побывал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Ранее 5-tv.ru писал, как выглядит реконструированный комплекс «Острая могила» в Луганске.

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Вторую очередь мемориалов открыли на Саур-Могиле в 80-летие освобождения Донецка

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