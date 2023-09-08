Вторую очередь мемориалов открыли на Саур-Могиле в 80-летие освобождения Донецка
Вторую очередь мемориалов открыли на Саур-Могиле
Фото, видео: © РИА Новости / Надежда Чичерова; 5-tv.ru
Этот курган в ДНР — символ доблести и скорби.
Важную дату сегодня отмечают в Донецке: 80 лет назад город — тогда он назывался Сталино — освободили от фашистов. Два года оккупации, тысячи погибших мирных жителей.
И сегодня люди несут цветы к легендарному мемориалу Саур-Могила. Этот курган в ДНР — символ доблести и скорби.
Место, где прослеживается связь поколений. В 2014 году киевские неонацисты разрушили мемориал, но год назад его восстановили.
А сегодня комплекс пополнился скульптурными композициями с героями нашего времени. На церемонии побывал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.
Ранее 5-tv.ru писал, как выглядит реконструированный комплекс «Острая могила» в Луганске.
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