В МИД Великобритании сообщили, что семье погибшего оказывается помощь. Что же случилось с британцем?

Еще один солдат удачи из Великобритании погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщили представители МИД страны, оказывающие помощь семье умершего военнослужащего. Как передает телеканал Sky News, тело мужчины со связанными за спиной руками было найдено в водоеме. Его имя — Джордан Чедвик. Наемник родом из графства Ланкашир, прежде он служил в шотландской гвардии.

Авторы сюжета выяснили, что солдат планировал по приезде в район боевых действий поступить на службу в «интернациональный легион» (Проект киевского режима по привлечению иностранцев для создания добровольческих подразделений в составе территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). — Прим. ред.). Родственники узнали о гибели военного 26 июня, только к 7 августа тело было доставлено на родину. Обстоятельства смерти сотрудники телеканала не описали.

Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. С первого дня страны Запада активно поддерживают Киев, снабжая оружием, живой силой и вводя санкции против России. В Минобороны РФ не раз отмечали, что Украина просто использует наемников в качестве «пушечного мяса». Прибывшие в горячие точки солдаты жалуются на несопоставимый с Афганистаном или Ближним Востоком опыт и плохую координацию военачальников из рядов ВСУ, из-за чего шансы выжить на поле боя стремятся к нулю.

Ранее, писал 5-tv.ru, отец пропавшего на Украине британского наемника обратился в полицию для расследования. Рассматривается версия, что солдата могли убить его же «товарищи».