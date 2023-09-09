Загадочная смерть: на Украине найдено в водоеме тело наемника со связанными руками

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 56 0

Sky News: на Украине нашли в водоеме британского наемника со связанными руками

Загадочная смерть: на Украине найдено в водоеме тело наемника со связанными руками

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинское контрнаступление

В МИД Великобритании сообщили, что семье погибшего оказывается помощь. Что же случилось с британцем?

Еще один солдат удачи из Великобритании погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщили представители МИД страны, оказывающие помощь семье умершего военнослужащего. Как передает телеканал Sky News, тело мужчины со связанными за спиной руками было найдено в водоеме. Его имя — Джордан Чедвик. Наемник родом из графства Ланкашир, прежде он служил в шотландской гвардии.

Авторы сюжета выяснили, что солдат планировал по приезде в район боевых действий поступить на службу в «интернациональный легион» (Проект киевского режима по привлечению иностранцев для создания добровольческих подразделений в составе территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). — Прим. ред.). Родственники узнали о гибели военного 26 июня, только к 7 августа тело было доставлено на родину. Обстоятельства смерти сотрудники телеканала не описали.

Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. С первого дня страны Запада активно поддерживают Киев, снабжая оружием, живой силой и вводя санкции против России. В Минобороны РФ не раз отмечали, что Украина просто использует наемников в качестве «пушечного мяса». Прибывшие в горячие точки солдаты жалуются на несопоставимый с Афганистаном или Ближним Востоком опыт и плохую координацию военачальников из рядов ВСУ, из-за чего шансы выжить на поле боя стремятся к нулю.

Ранее, писал 5-tv.ru, отец пропавшего на Украине британского наемника обратился в полицию для расследования. Рассматривается версия, что солдата могли убить его же «товарищи».

Тема:
Украинское контрнаступление
8 сент
«Активная борьба»: ВСУ сменили тактику на фронте для передышки
8 сент
«Ситуация там тяжелая»: раскрыто слабое место в обороне Украины
8 сент
Это крах: экс-чиновник из Украины заявил о невосполнимых потерях ВСУ после ударов армии России
8 сент
«Не переломит ситуацию»: в США указали Украине на провал контрнаступления
8 сент
НАТО в нокауте: как Россия развеяла миф о непобедимых танках с Запада
8 сент
Что-то скрывают? Почему Пентагон не знает сроки поставок снарядов с ураном на Украину
8 сент
Российские бойцы сбили беспилотник ВСУ Primoco чешского производства
7 сент
В частном порядке: разведка Украины отчиталась перед США по контрнаступлению ВСУ
7 сент
«Плохие новости»: успехи России в спецоперации обнажили проблемы НАТО
7 сент
Скоро завершится: Белый дом обозначил сроки «контрнаступления» ВСУ
+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
97.92
-0.28 104.89
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:29
В Госдуме планируют установить предельно допустимые розничные цены на топливо
4:13
Американского актера приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование двух женщин
3:57
Если рыба оказалась «с душком»: как вернуть деньги за просроченный товар
3:41
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев
3:32
Загадочная смерть: на Украине найдено в водоеме тело наемника со связанными руками
3:28
В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9

Сейчас читают

Бунтарка-дочь Глюкозы ошарашила жуткими снимками
«Пухлый мужичок»: Сардаров поделился подробностями встречи с Ди Каприо
«Люди реально не видят»: как съесть шаурму и не отравиться
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России