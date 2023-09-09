Путин заявил о продлении диаметров метро Москвы до Тулы, Калуги и других городов

Диаметры наземного метро Москвы продлят до Калуги, Тулы и других крупных городов в регионах вокруг столицы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, принято решение о реализации масштабной программы модернизации Центрального транспортного узла. Планируется, что это выведет транспортную инфраструктуру всей страны на новый уровень и создаст основу для экономического роста.

«Флагманским проектом станет строительство высокоскоростных железных дорог: на первом этапе — между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Петербургом, а затем — между столицей и другими городами страны», — отметил Путин.

Реализация программы улучшит жизнь миллионов людей и позволит десяткам городов развиваться еще активнее, подчеркнул президент.

Во время выступления на праздничном концерте в честь Дня города в Москве Путин заявил о формировании в столице нового дорожного каркаса, что стало возможным благодаря строительству новых магистралей и развязок.

До этого президент принял участие в запуске четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным. Открытие диаметра повысит доступность 23 районов Москвы. Добираться до столицы станет проще жителям подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи и Железнодорожного.

Пассажирами МЦД-4 станет более 30 миллионов человек. Длина пути составляет 86 километров, диаметр насчитывает 37 остановок, 18 из которых служат промежуточными пунктами для пересадки на метро и МЦК. Маршрут соединил между собой семь столичных вокзалов и должен стать одним из самых удобных и скоростных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин открыл финальные станции Люблинско-Дмитровской линии метро.