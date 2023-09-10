Отец десятерых: стало известно о тайном ребенке Илона Маска и певицы Граймс

Мальчика, которого скрывают от общественности, зовут Техно Механикус.

Журналисты выяснили, что у американского бизнесмена Илона Маска есть тайный ребенок от бывшей избранницы, канадской певицы Граймс (настоящее имя Клэр Элис Буше. — Прим. ред.). Мальчика зовут Техно Механикус, сокращенно Тау, и он является десятым по счету наследником эксцентричного предпринимателя. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на еще не опубликованную биографию Маска.

«Новая биография Илона Маска подтверждает, что у генерального директора Tesla был ранее не зарегистрированный третий ребенок от его бывшей партнерши, канадского музыканта Граймс», — сказано в материале.

Как было сказано ранее, у бизнесмена десять детей от трех женщин. Когда появился на свет Тау и почему о нем ранее ничего не было известно, мир узнает совсем скоро. Если, конечно, биография окажется правдивой. Историю жизни Илона Маска описал журналист Уолтер Айзексон, выпуск книги запланирован на следующую неделю. Пока некоторые ее детали можно прочесть в обзоре New York Times.

Маск и Граймс впервые объявили о своих романтических отношениях в мае 2018 года. Позже стало известно, что у пары появились двое детей. Их первенец родился в 2020 году и получил имя X Æ A-Xii (произносится как Икс Эш Эй Твелв Маск — Прим. ред.), или X. Затем пара рассказала о его младшей сестре Эксе Дарк Сидеэль Маск (псевдоним Y). Маск и Граймс с тех пор расстались, но певица продолжает называть связь «постоянной».

Предприниматель официально был дважды женат. От первого брака с Джастин Уилсон у него пятеро детей. Их могло быть шестеро, но первенец Невада умер во сне от синдрома внезапной детской смерти. Со второй супругой — британской актрисой Талулой Райли — Маск состоял в браке дважды, детей у них не было. Граймс бизнесмен под венец не водил. Первого малыша артистка выносила сама, сестру ему подарила суррогатная мать. В ноябре 2021 года у Маска и топ-менеджера основанной им компании Neuralink Шивон Зилис родились близнецы.

Ранее 5-tv.ru публиковал малоизвестные факты о детстве Илона Маска.