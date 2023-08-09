Суд наложил новый арест на имущество и счета блогера Елены Блиновской

Пресненский суд Москвы наложил новый арест на имущество и счета блогеры Елены Блиновской, об этом 5-tv.ru рассказали в пресс-службе.

Речь идет о 12 счетов, находящихся в различных российских банках - в том числе, в Сбербанке, в Тинькофф, в ВТБ. Также арест наложен и на 54 расчетных счета - у Блиновской они есть и в ООО «Оливия Групп», и «Подари мечту», и даже в "Нембус".

Кроме того, блогеру запрещено пользоваться пятью автомобилями - Бентли Континенталь, Митсубиси Аутлендер, Ламборгини Урус Джим Вранглер. Арест также наложен и на мотоцикл марки Харлей Дэвидсон, моторную лодку, гидроцикл и снегоход.