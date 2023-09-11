Блинкен заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Блинкен: Украина пойдет на переговоры, если Россия выступит с такой инициативой

Блинкен заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

Фото: Reuters / POOL

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Госсекретарь США также обозначил свою позицию по разрешению украинского конфликта.

Если от России поступит инициатива по возобновлению переговоров, то Украина ее поддержит. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки (США) Энтони Блинкен в интервью ABC.

По его мнению, именно Киев должен определить условия, на которых согласится прекратить боевые действия. Госсекретарь заверил, что Украина не будет отвергать возможность дипломатического урегулирования конфликта. Также он добавил, что пока не видит желания переговоров со стороны РФ. Хотя Москва неоднократно отмечала, что не отказалась от них — Киев сам заблокировал этот процесс.

«Если он (президент РФ Владимир Путин. — Прим.ред.) это (предложение о переговорах. — Прим.ред.) сделает, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры. И мы будем сразу за ними», — сказал Блинкен.

Блинкен мог встретиться с Зеленским, чтобы склонить его к диалогу с Россией

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский начал сомневаться в искренности западных партнеров. По словам президента Украины, те не понимают, зачем им поддерживать Киев. 

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