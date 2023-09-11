Зеленский начал сомневаться в искренности поддержки Запада

По словам украинского лидера, в глазах некоторых европейских политиков читается вся правда.
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Президент Украины Владимир Зеленский начал сомневаться в искренности части западных партнеров, которые говорят о своей поддержке Киева. Такое заявление он сделал в интервью британскому журналу Economist.
По его словам, многие иностранные политики не готовы продолжать оказывать поддержку.
«У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, (когда они говорят. — Прим.ред.): „Мы всегда будем с вами“… Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами», — сказал он.
Зеленский также добавил, что сокращение помощи может вызвать гнев не только украинцев, но и западных избирателей.
«Если ты не с Украиной, то ты с Россией, а если ты не с Россией, то ты с Украиной. И если партнеры нам не помогут, значит, они помогут России победить. Вот и все. <…> Люди не простят своим лидерам, если они потеряют Украину», — сказал Зеленский.
Блинкен мог встретиться с Зеленским, чтобы склонить его к диалогу с Россией
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский больше не в силах защитить Одессу. Таким мнением поделился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
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