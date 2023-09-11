Зеленский начал сомневаться в искренности поддержки Запада

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

По словам украинского лидера, в глазах некоторых европейских политиков читается вся правда.

Зеленский начал сомневаться в искренности поддержки Запада

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Спецоперация

Президент Украины Владимир Зеленский начал сомневаться в искренности части западных партнеров, которые говорят о своей поддержке Киева. Такое заявление он сделал в интервью британскому журналу Economist.

По его словам, многие иностранные политики не готовы продолжать оказывать поддержку.

«У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, (когда они говорят. — Прим.ред.): „Мы всегда будем с вами“… Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами», — сказал он.

Зеленский также добавил, что сокращение помощи может вызвать гнев не только украинцев, но и западных избирателей.

«Если ты не с Украиной, то ты с Россией, а если ты не с Россией, то ты с Украиной. И если партнеры нам не помогут, значит, они помогут России победить. Вот и все. <…> Люди не простят своим лидерам, если они потеряют Украину», — сказал Зеленский.

Блинкен мог встретиться с Зеленским, чтобы склонить его к диалогу с Россией

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский больше не в силах защитить Одессу. Таким мнением поделился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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