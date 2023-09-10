Президент Бразилии пообещал пригласить Путина на саммит G20

Президент Бразилии Лула да Силва пообещал, что пригласит Путина на G20
Фото: www.globallookpress.com / Dts Nachrichtenagentur
Визит президента РФ подразумевает ответный жест на приглашение поучаствовать в саммите БРИКС.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о планах приехать в Россию в 2024 году, чтобы принять участие в саммите объединения БРИКС. Об этом сообщает телеканал Firstpost.
Планировалось, что да Силва прибудет в Москву в числе особенных гостей, чтобы присутствовать на заседании стран международного союза. В свою очередь, ответный визит Владимира Путина в Рио де Жанейро на саммит «Большой двадцатки» должен стать жестом вежливости со стороны политического лидера. Да Силва пообещал обеспечить коллеге абсолютную безопасность.
«Он (Путин — Прим.ред) получит приглашение», ― сообщил Лула да Силва.
Чуть раньше в прессе заговорили о том, что что «раскол» внутри G20, вызванный конфликтом на Украине, может осложнить председательство Бразилии в «большой двадцатке» в 2024 году. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва назвал неуместным обсуждение текущей ситуации на Украине в формате мероприятия.
До этого 5-tv.ru писал, что шерпа РФ назвала саммит G20 в Индии одним из самых сложных за последнее время.
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