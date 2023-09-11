Не смог выйти из комы: рэпер Эйсик умер в возрасте 43 лет

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Рита Миронова
Рита Миронова 29 0

Умер 43-летний рэпер Эйсик из Краснодара

Не смог выйти из комы: рэпер Эйсик умер в возрасте 43 лет

Фото: ВКонтакте / Эйсик / asickmusic

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Музыкант придерживался здорового образа жизни, поэтому его внезапная смерть стала потрясением. Что произошло?

Ушел из жизни 43-летний российский рэпер Эйсик (настоящее имя — Игорь Воинов). Об этом сообщили в его официальной группе в социальной сети ВКонтакте.

Сердце музыканта остановилось ранним утром 10 сентября. По словам близких, Эйсик придерживался здорового образа жизни, поэтому его внезапная смерть стала потрясением. Оказалось, что музыкант долгие годы боролся с высоким артериальным давлением.

На фоне гипертонии 6 сентября у рэпера произошел геморрагический инсульт. Врачи провели операцию и ввели его в искусственную кому, чтобы дать восстановиться, но в себя музыкант так и не пришел.

«10 сентября в 5:40 утра Эйсик покинул нас. Он будет перевезен и погребен на своей родине — в Краснодаре», — написали представители рэпера.

Эйсик — российский рэп-исполнитель, поэт и музыкант. За свою карьеру выпустил четыре сольных альбома, два микстейпа и множество совместных работ с другими исполнителями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд назначил четвертую экспертизу по делу об убийстве рэпера Картрайта. Его обнаружили расчлененным в 2020 году, а обстоятельства гибели музыканта устанавливают по сей день.

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